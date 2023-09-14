Эксклюзив 14 сентября 2023, 21:56 Водонапорная башня частично обрушилась в Подмосковье МЧС: водонапорная башня частично обрушилась в поселке Монино в Подмосковье Соцсети

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Кирпичная кладка обрушилась на недействующей водонапорной башне в поселке Монино щелковского городского округа Подмосковья. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Недействующая водонапорная башня расположена на улице Авиационная, между домами № 5 и № 7.

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«Площадь обрушения 10 квадратных метров. Угрозы дальнейшего обрушения нет», — уточнили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Кадры с места опубликовали очевидцы. Фотографии появились в Telegram-канале «Типичное Монино». Как указали авторы канала, территория вокруг башни оцеплена полицией и пожарными.

Потолок ранее обвалился в городе Искитим Новосибирской области. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, все произошло в четверг, 31 августа, в кафе на Комсомольской улице. Судя по кадрам, часть потолка обвалилась вместе со световым оборудованием. Конструкция накрыла столы и стулья в кафе. Данных о пострадавших не поступало.