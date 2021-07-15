Водолазы обнаружили тело утонувшего подростка в Пермском крае

Подросток 2004 года рождения утонул в реке Усьма. Водолазам Пермской краевой службы удалось обнаружить тело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу министерства территориальной безопасности края.

«Пятеро спасателей выехали в указанное место. Совместно с ними поиском занимались местные дайверы. В течение дня, 14 июля был проведен полный комплекс поисковых работ на воде и в прибрежной зоне, совершено три водолазных спуска. В результате спасатели обнаружили большой омут, где было найдено тело подростка», — сказано в посте.

Следователи установили, что мальчик купался в непредназначенном для этого месте. На берегу реки стояла соответствующая табличка. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.