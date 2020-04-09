Водолазы нашли тело правнука Роберта Кеннеди

2 апреля Гидеон вместе со своей матерью 41-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропали. Сообщается, что они сели в каноэ, чтобы достать упавший во время игры мяч. Начался сильный ветер, он перевернул судно и вынес его в открытый залив. Мейв и Гидеон оказались в открытом море.

Ранее, 6 апреля, спасатели обнаружили труп матери, 8 апреля удалось найти тело Гидеона.