Водолазы и санавиация провели учения и спасли рыбака в Новой Москве

В честь Всемирного дня реаниматолога-анестезиолога, 16 октября, Московский авиационный центр устроил учения на берегу реки Лубянки.

Согласно легенде учений, мужчине стало плохо в лодке во время рыбалки. Его приятель заметил это и вызвал экстренные службы. Первым на место происшествия прибыл дежурный отряд аварийно-спасательного обеспечения ГКУ «МАЦ». Они спустили лодку на воду, на буксире подтянули судно пострадавшего к берегу и вызвали санитарный вертолет.

Санавиация прибыла через пару минут. Пилотам разрешено приземляться в любом месте города, главное, чтобы поверхность была ровной. В результате врачи провели реанимацию пациента на борту.