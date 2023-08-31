Эксклюзив 31 августа 2023, 14:44 Водолаз пропал в коллекторе московской ТЭЦ-21 Водолаз пропал в коллекторе ТЭЦ-21 в Москве во время установки заглушки Wikipedia

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Для установки заглушки в один из коллекторов московской ТЭЦ-21 спустился водолаз. Однако на поверхность он не поднялся, сообщил «360» источник.

Попытка связаться с ним по сигнальному концу не удалась. Он оказался перетертым.

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К месту происшествия выехали дополнительные группы водолазов из Центрального административного округа и района Марьино. Подробности уточняются.

Ранее в столице восемь человек погибли во время незаконной экскурсии по коллекторам. Они собирались исследовать подземелья реки Неглинки, но утонули, когда начался ливень и уровень воды резко поднялся.