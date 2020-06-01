01 июня 2020, 17:56
Водяной гейзер появился посреди Ульяновска. В администрации уверены, что так и было задумано
В Ульяновске во время испытаний прочности труб одну из прорвало так, что в городе теперь появился гейзер высотой в несколько метров. Устранить «запланированный» прорыв пообещали до 11 июня.
Очевидцы сняли на видео, как на Промышленной улице в Ульяновске внезапно начал бить фонтан. Судя по видео, в воде оказалась женщина, к ней прибыли медики на скорой помощи.
В пресс-службе администрации Ульяновской области объяснили «360», что прорыв произошел во время гидравлических испытаний.
«Все нормально. У нас просто гидравлические испытания. Вчера начались, сегодня продолжаются. Это подготовка к зиме. Сеть специально была под давлением, все как положено», — рассказал «360» представитель администрации.
По его словам, в трубе во время прорыва была холодная вода. На подачу горячей происшествие никак не повлияет.
Администрации Ульяновска опубликовала фотографии с места происшествия. Там пообещали восстановить трубу к 11 июня.