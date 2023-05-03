03 мая 2023, 23:12
Водительница внедорожника сбила мужчину и 13-летнюю девочку на мопеде в Бердске
ДТП произошло в Бердске на улице Кирова. Там водительница иномарки сбила мопед, на котором ехал 47-летний мужчина и 13-летняя девочка. Об этом сообщил «Свидетель» со ссылкой на данные ГИБДД по региону.
Ситуация случилась вечером 2 мая. Водительница Honda не справилась с управлением и сбила мопед Irbis. В результате травмы получила 13-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу с переломом ноги, написал «Царьград».
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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