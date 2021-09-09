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    09 сентября 2021, 23:41

    Водительница «Лады» создала ДТП в Таганроге

    Арина Бобкова

    ДТП с участием «Лады» произошло на улице Сызранова, 11 в Таганроге возле торгового центра «Лето». Об этом сообщил «Царьград».

    Водительница легковушки во время входа в поворот не справилась с управлением. Она врезалась в патрульный автомобиль ДПС. При этом полицейский УАЗ вылетел с трассы на пешеходную дорожку из-за удара. Автомобиль перевернулся. Группа похожих помогла перевернуть автомобиль в прежнее положение.

    Пострадавших в ДТП нет, однако автомобили получили механические повреждения. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.