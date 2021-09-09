Водительница «Лады» создала ДТП в Таганроге

ДТП с участием «Лады» произошло на улице Сызранова, 11 в Таганроге возле торгового центра «Лето». Об этом сообщил «Царьград».

Водительница легковушки во время входа в поворот не справилась с управлением. Она врезалась в патрульный автомобиль ДПС. При этом полицейский УАЗ вылетел с трассы на пешеходную дорожку из-за удара. Автомобиль перевернулся. Группа похожих помогла перевернуть автомобиль в прежнее положение.

Пострадавших в ДТП нет, однако автомобили получили механические повреждения. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.