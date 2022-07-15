Водительница и ее пассажир пострадали в ДТП во Владимире

ДТП произошло во Владимире рядом с Вокзальным спуском на Большой Московской улице. Там женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по Владимирской области.

Во время движения водительница развила очень большую скорость. Из-за непогоды и плохого освещения она вылетела на тротуар, где столкнулась с бетонным ограждением. В результате она получила травмы тяжелой степени, среди которых сотрясение мозга. Ее пассажир также пострадал. Людей доставили в медицинское учреждение. Проходить обследование на алкоголь она отказалась.