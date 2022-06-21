Водительница электросамоката сбила пенсионерку в Саратове

Девушка, управлявшая элетросамокатом, сбила пенсионерку. В результате пожилая женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «СарИнформ».

В региональном ГИБДД сообщили, что авария произошла в Волжском районе Саратова на набережной Космонавтов. 22-летняя злоумышленница за рулем самоката Ninebot G30 наехала на 70-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.