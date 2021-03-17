Водителю трамвая в Екатеринбурге проломили голову ломом за замечание

На кольце около площади Субботников в Екатеринбурге молодой человек пнул трамвай. Водитель сделал ему замечание и чуть не погиб. Хулиган был не один: мужчину избили втроем. Пострадавшему травмировали руку и проломили голову трамвайным ломиком. Об этом сообщил сайт E1.ru.

В полиции рассказали, что избивших водителя трамвая задержали на улице Заводской росгвардейцы.

«Прибывшие на место правоохранители доставили в дежурную часть троих молодых людей с признаками алкогольного опьянения. Двоим задержанным по 22 года, третьему — 16 лет. Молодые люди не отрицают свою вину», — приводит портал текст сообщения пресс-службы УМВД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего. Водителя трамвая отвезли в больницу. Медики диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

В начале марта подростки чуть не убили мужчину в Волжском за то, что на их просьбу закурить он протянул им дешевые сигареты. Его сильно избили среди бела дня.