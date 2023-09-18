Эксклюзив 18 сентября 2023, 20:13 «Водителю стало плохо». Появились подробности ДТП на северо-востоке Москвы Москвичке стало плохо за рулем Kia, она попала в ДТП в районе Свиблово в Москве

Читать 360tv в

В московском районе Свиблово произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Авария случилась из-за плохого самочувствия водителя Kia, сообщил источник «360».

По его данным, в Северо-Восточном округе в Беринговом проезде женщине за рулем автомобиля Kia стало плохо. Она вылетела на встречную полосу движения и протаранила три машины: Mercedes, Renault и ГАЗ. В результате массового ДТП пострадал один человек — водитель Kia.

Реклама

На видео с места аварии, которое появилось в распоряжении «360», видно, что Mercedes получил серьезные повреждения. У автомобиля помялся капот, деформировалось левое переднее крыло и сработала водительская подушка безопасности. У Kia отлетело колесо, разбилось лобовое стекло и пострадал бампер. На место ДТП прибыли автоинспекторы, скорая помощь и эвакуатор. О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.

Ранее в Северном Бутове на улице Поляны столкнулись семь машин. Один из автомобилей перевернулся. На место массовой аварии выехали несколько карет скорой помощи. Позже выяснилось, что в ДТП пострадала женщина, но в больницу она ехать отказалась.