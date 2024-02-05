Происшествия 05 февраля 2024, 11:36 Водителю скорой помощи в Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика РИА «Новости»

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Неизвестный в Санкт-Петербурге распылил газовый баллончик в лицо 55-летнему водителю скорой помощи, прибывшему по заявке. Об этом написало издание 78.ru.

Нападение произошло в Приморском районе на Комендантском проспекте, 21/2 около 04:30 4 февраля. Неизвестный сразу же скрылся в парадной. У пострадавшего — химический ожог обоих глаз и роговицы и конъюнктивы. Водителя отпустили после оказания медпомощи, его состояние на тот момент было удовлетворительным.

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Ранее, 30 января, RT писал, что в Брянске подросток распылил перцовый баллончик в здании гимназии. Информацию разместили в соцсети. Прокуратура Фокинского района организовала проверку. Как уточнили «Известия», парень брызнул из баллончика в лицо другому школьнику. Он получил легкий ожог. На место выезжали скорая помощь и полиция, госпитализация пострадавшему не понадобилась. Ученики уже помирились. Учителя провели беседу с их родителями, семьи не имеют претензий к гимназии.