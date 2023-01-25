Происшествия 25 января 2023, 16:10 Водителю самосвала из Челябинской области вынесли приговор после массовой аварии

Читать 360tv в

В Челябинской области суд вынес приговор водителю самосвала, который летом 2020 года устроил аварию с пятью автомобилями на трассе М-5 «Урал». Об этом написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, в той аварии погибли два человека. Суд приговорил обвиняемого к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчине запретили управлять транспортным средством в течение двух лет.

Реклама

С компании, где был трудоустроен водитель, взыскали четыре миллиона рублей в пользу пострадавших.