Происшествия 13 января 2023, 13:40 Водителю погрузчика предъявили обвинение в покушении на убийство маленькой девочки в Гатчине

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Следователи предъявили обвинение водителю, который засыпал маленькую девочку снегом, сидя за рулем машины-погрузчика в Гатчине в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

Водитель погрузчика убирал снег и сдвигал сугроб в сторону детей, в результате чего маленькую девочку пришлось откапывать очевидцам.

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По версии следствия, мужчина осознавал свои действия и пытался умышленно причинить вред здоровью маленького ребенка. Отмечается, что уголовное дело заведено сразу по двум статьям.

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