Водителю, насмерть сбившему подростка в Новосибирске, вынесли приговор

Мужчину, который летом сбил на пешеходном переходе в Новосибирске 12-летнего мальчика, приговорили к лишения свободы в колонии-поселении. Приговор смягчили, так как в ходе разбирательства выяснилось, что мужчина болен рассеянным склерозом, написал «Царьград».

По словам водителя, в тот день он ехал в машине с дочерьми и отвлекся на одну из девочек, из-за чего не заметил ребенка, пересекавшего дорогу на велосипеде. Сбитый мальчик погиб на месте.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина болен рассеянным склерозом — его жена заявила, что эту болезнь диагностировали ему еще в 2014 году. При этом очередной медосмотр на право управления автомобилем мужчина проходил в 2019 году.

В связи с ухудшающимся состоянием мужчины суд смягчил приговор, несмотря на то, что обвинение требовало максимального наказания. Водителя приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.