Происшествия 13 сентября 2023, 16:35 Водителю мотоцикла, который сбил мальчика в Усть-Лабинске и скрылся с места происшествия, вынесли приговор

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В Краснодарском крае суд вынес приговор 59-летнему водителю мотоцикла, который сбил ребенка в парке Усть-Лабинска. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

По информации правоохранителей, водитель мотоцикла «Ява» наехал на 13-летнего мальчика, когда тот бежал по тротуару за мячом. Сразу после ДТП мужчина скрылся в неизвестном направлении.

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Виновника аварии приговорили к 3,5 года колонии-поселения. Он также должен будет выплатить семье потерпевшего фигуранта 500 тысяч рублей компенсации.