Происшествия 05 декабря 2022, 22:24 Водителю КамАЗа предъявили обвинение после смертельного ДТП в Прикамье

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В Пермском крае ребенок попал под колеса бетономешалки. Около стройплощадки ЖК «Любимов» в Березниках водитель КамАЗа насмерть сбил девочку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Прикамья.

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Авария случилась летом. За рулем автомобиля находился 28-летний мужчина. Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». На данный момент сотрудники органов утвердили обвинительное заключение.