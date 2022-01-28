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    28 января 2022, 15:07

    Водителю из Владимирской области, спровоцировавшему смертельную аварию, вынесут приговор

    Оксана Лавнюженко

    В городе Ковров Владимирской области вынесут приговор водителю Volkswagen Tiguan, по вине которого погиб водитель мотоцикла. Об этом написал «Царьград».

    По информации следствия, смертельное ДТП произошло в октябре 2021 года. Двигаясь по улице Долинной водитель иномарки во время поворота налево не уступил дорогу двигающемуся навстречу водителю мотоцикла.

    Из-за столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.