Водителю из Владимирской области, спровоцировавшему смертельную аварию, вынесут приговор

В городе Ковров Владимирской области вынесут приговор водителю Volkswagen Tiguan, по вине которого погиб водитель мотоцикла. Об этом написал «Царьград».

По информации следствия, смертельное ДТП произошло в октябре 2021 года. Двигаясь по улице Долинной водитель иномарки во время поворота налево не уступил дорогу двигающемуся навстречу водителю мотоцикла.

Из-за столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.