Водителю из Тюмени грозит срок за причинение травм маленькому ребенку

Житель Тюмени, управляя «Газелью», сбил женщину с двумя маленькими детьми. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

«Как следует из материалов уголовного дела, днем 14 июля 2021 года водитель на грузовой „Газели“ при движении задним ходом у дома по улице Обдорской в городе Тюмени допустил наезд на женщину с коляской, в которой сидели двое малышей — мальчики в возрасте полутора и трех лет. В результате трехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель полностью признал свою вину. По данному преступлению ему грозит два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии.