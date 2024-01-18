18 января 2024, 16:18
Водителю из Ставропольского края, сбившему пожилую женщину, вынесут приговор
Суд Нефтекумска рассмотрит уголовное дело 48-летнего жителя Ставропольского края, который еще в ноябре 2023 года наехал на пожилую женщину. Об этом написал сайт newstracker.ru.
Как уточнили в прокуратуре региона, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
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Сейчас обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело
Суд
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