Водителю из Оренбурга вынесли приговор за смертельное ДТП

В Оренбурге суд вынес приговор мужчине, который насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Промышленного районного суда.

ДТП произошло осенью 2021 года на улице Котова. Мужчина, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил находившуюся там женщину.

В последствии пострадавшая скончалась от полученных травм.

Во время судебного заседания обвиняемый не стал отрицать свою вину, а также принес извинения другому потерпевшему. Ему назначили 1,6 года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили прав на управление ТС на два года.