Водителю грузовика, сбившему женщину, вынесли приговор | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Водителю грузовика, сбившему женщину, вынесли приговор

Читать 360tv в

В Самаре суд вынес приговор 38-летнему водителю МАЗа, который сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом написал “Царьград” со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент случился еще в ноябре 2020 года на Московском шоссе. Мужчина ехал в сторону улицы Советской Армии, решив пролететь на красный сигнал светофора, и в результате наехал на женщину, которая шла по пешеходному переходу.

Реклама

У пострадавшей выявили множественные травмы, повлекшие серьезный урон здоровью.

Реклама

В результате расследования правоохранители пришли к выводу, что мужчина мог избежать аварии. Обвиняемому назначили шесть месяцев лишения свободы.

0 0 0 0 0 0