Водителю грузовика, сбившему женщину, вынесли приговор | 360°

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Водителю грузовика, сбившему женщину, вынесли приговор

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В Самаре суд вынес приговор 38-летнему водителю МАЗа, который сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом написал “Царьград” со ссылкой на  ГУ МВД по региону.

Инцидент случился еще в ноябре 2020 года на Московском шоссе. Мужчина ехал в сторону улицы Советской Армии, решив пролететь на красный сигнал светофора, и в результате наехал на женщину, которая шла по пешеходному переходу. 

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У пострадавшей выявили множественные травмы, повлекшие серьезный урон здоровью.

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В результате расследования правоохранители пришли к выводу, что мужчина мог избежать аварии. Обвиняемому назначили шесть месяцев лишения свободы. 

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