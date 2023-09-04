04 сентября 2023, 22:29
Водителю Ford выбили зубы во время нападения на севере Москвы
Источник «360»: в Москве на Хорошевском шоссе избили водителя иномарки
Неизвестный напал на водителя Ford вечером 4 сентября, сообщил источник «360». По его словам, пострадавшему выбили зубы.
Нападение произошло на Хорошевском шоссе во дворе одного из домов. В настоящий момент пострадавший ожидает приезда полиции. Что стало причиной нападения — пока неизвестно.
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В пресс-службе МВД также пока не комментируют эту информацию. Подробности уточняются.
Ранее стало известно о другом происшествии, которое случилось в Химках. На мужчину, который гулял вместе с женой в парке, напал пьяный прохожий. Последний громко ругался матом, за что и получил замечание. В ответ на это злоумышленник схватился за нож и несколько раз ударил пострадавшего. От полученных травм мужчина умер на месте. Подозреваемого задержали.
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