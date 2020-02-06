06 февраля 2020, 13:46
Водителю автобуса за сбитого насмерть пешехода дали 1,5 года
Закончился суд над водителем автобуса, который в Санкт-Петербурге насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Преступника приговорили к лишению свободы сроком 1,5 года. Об этом сообщило ИА NAtion News со ссылкой на прокуратуру города.
По данным следствия, в октябре 2019 прошлого года обвиняемый ехал на автобусе со скоростью 70 км/ч по улице Маршала Говорова. Он не остановился перед пешеходной зоной возле дома № 37 и сбил человека.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель признал свою вину.
«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что Сетмуратов многократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — написано на сайте ведомства.