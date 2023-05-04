Происшествия 04 мая 2023, 16:11 Водителю автобуса, которого обвинили в смерти 7-летней девочки, вынесут приговор в Новосибирской области

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Татарский районный суд Новосибирской области вынесет приговор водителю пассажирского автобуса, которого обвинили в смерти семилетней девочки. Об этом написал «Царьград».

По версии следователей, мужчина, выполнявший рейс «Татарск — Увальское», стал виновником аварии, в результате которой шесть человек получили травмы. Семилетняя девочка после ДТП скончалась в больнице.

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Авария произошла 8 ноября 2022 года. В тот день пассажирский автобус занесло в кювет, где он перевернулся. Правоохранители считают, что водитель превысил скоростной режим при плохих метеорологических условиях.