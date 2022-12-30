Происшествия 30 декабря 2022, 17:14 Водителя зажало в машине после столкновения в Челябинской области

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Столкновения двух легковых автомобилей произошло на трассе в Челябинской области. В результате аварии одного из водителей зажало в салоне машине, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный пресс-центр ПСС.

Водитель легковушки Chery Tiggo оказался зажат между боковой стойкой машины и пассажирским сидением. На помощь ему пришли спасатели и разрезали металл.

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Отмечается, что мужчина находился в салоне автомобиля без сознания.

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