18 марта 2024, 17:30
Водителя зажало в кабине после столкновения грузовиков в Екатеринбурге
Два грузовика стали участниками ДТП на 46-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.
Согласно данным ведомства, автомобилист на Schmitz столкнулся с габаритной машиной Sitrak, которая следовала впереди. В результате инициатора аварии зажало в кабине его фуры.
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Сотрудники экстренных служб вытащили мужчину и передали медикам. Проводится проверка.
Грузовики
ДТП
Екатеринбург
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