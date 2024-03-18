Происшествия 18 марта 2024, 17:30 Водителя зажало в кабине после столкновения грузовиков в Екатеринбурге

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Два грузовика стали участниками ДТП на 46-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, автомобилист на Schmitz столкнулся с габаритной машиной Sitrak, которая следовала впереди. В результате инициатора аварии зажало в кабине его фуры.

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Сотрудники экстренных служб вытащили мужчину и передали медикам. Проводится проверка.