Происшествия 28 декабря 2023, 11:42 Водителя зажало в кабине авто после лобовой аварии на трассе в Челябинской области

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На трассе в Челябинской области рано утром 28 декабря лоб в лоб столкнулись «Соболь» и китайский грузовик. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Поисково-спасательной службы региона.

Водителя отечественного авто сразу доставили в больницу. А сидевшего за рулем второй машины зажало в кабине, его смогли извлечь только с помощью спасателей. Они использовали специальный инстурмент, чтобы отжать дверь и торпеду и освободить ноги мужчины. Как только его извлекли из машины, пострадавшего сразу доставили в больницу.

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