04 января 2021, 21:54
Водителя зажало в иномарке после массовой аварии на юго-западе Москвы
Столкновение пяти иномарок произошло на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, в Volkswagen оказался зажат один человек. По неподтвержденным данным, это водитель.
Другими участниками столкновения стали автомобиль такси Kia, Toyota, Ford и Nissan. В результате аварии перекрыли две полосы движения.
В столичном главке МВД подтвердили столкновение пяти транспортных средств на Новоясеневском проспекте.
«По предварительным данным, пострадал один человек», — пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.