Водителя зажало в иномарке после массовой аварии на юго-западе Москвы

Столкновение пяти иномарок произошло на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, в Volkswagen оказался зажат один человек. По неподтвержденным данным, это водитель.

Другими участниками столкновения стали автомобиль такси Kia, Toyota, Ford и Nissan. В результате аварии перекрыли две полосы движения. В столичном главке МВД подтвердили столкновение пяти транспортных средств на Новоясеневском проспекте. «По предварительным данным, пострадал один человек», — пояснили в ведомстве. Там уточнили, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.