18 марта 2020, 10:21
Водителя зажало в автомобиле в ДТП под Пензой
Мужчина пострадал в серьезной аварии в селе Грабово Пензенской области. Очевидец поделился подробностями происшествия. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Детали инцидента и фотографии с места ДТП появились в группе в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, авария случилась 17 марта в 19:45 по местному времени.
На снимках видно, что ВАЗ-2109 столкнулся с ВАЗ-2110. В результате у первого автомобиля повредился капот, вырвались двери, части кузова, бампер, фары и разбились стекла.
В комментариях к посту уточнили, что на место ДТП прибыли спасатели, которые срезали дверь «девятки» и достали пострадавшего.
В настоящее время нет официальной информации о происшествии.