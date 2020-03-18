Водителя зажало в автомобиле в ДТП под Пензой

Детали инцидента и фотографии с места ДТП появились в группе в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, авария случилась 17 марта в 19:45 по местному времени.

На снимках видно, что ВАЗ-2109 столкнулся с ВАЗ-2110. В результате у первого автомобиля повредился капот, вырвались двери, части кузова, бампер, фары и разбились стекла.

В комментариях к посту уточнили, что на место ДТП прибыли спасатели, которые срезали дверь «девятки» и достали пострадавшего.

В настоящее время нет официальной информации о происшествии.