Происшествия 24 марта 2023, 17:12 Водителя, застрявшего в авто после ДТП в Ивановской области, пришлось извлекать из салона с помощью спецсредств

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Водитель иномарки оказался зажат в салоне после столкновения с «Газелью». Его доставали из машины спасатели. Об этом сообщил «Царьград».

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Авария произошла в деревне Павлюково Шуйского района Ивановской области в ночь на 23 марта. Там столкнулись «Газель» и Ford Fusion. В результате аварии иномарка оказалась сильно помята. Водитель не смог выбраться самостоятельно. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли мужчину с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После его передали медикам.