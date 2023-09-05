Происшествия 05 сентября 2023, 15:44 Водителя заподозрили в попытке дачи взятки автоинспектору в Москве МВД Москвы: водителя задержали по подозрению в попытке дачи взятки полицейскому

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В Юго-Восточном округе сотрудники ГИБДД остановили нарушителя ПДД. Он попытался откупиться и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве уточнили, что автоинспекторы на Рязанском проспекте заметили 18-летнего водителя иномарки, который выехал на полосу встречного движения, нарушив ПДД. Его остановили и пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить протокол. Там нарушитель попытался уладить вопрос с помощью денег. При этом полицейский несколько раз предупредил его об уголовной ответственности за дачу взятки. В итоге мужчина все же положил две тысячи рублей в бардачок патрульной машины. Сотрудники ДПС задержали его и вызвали следователей.

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На молодого человека составили протокол о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Также его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о мелком взяточничестве. Правоохранители изъяли деньги и приобщили к материалам расследования.

Ранее водителя задержали в центре Москвы при попытке дать взятку сотруднику ДПС. Он положил в подстаканник полицейского пять тысяч рублей.