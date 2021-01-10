Водителя задержали в Москве после катания подростка на тюбинге

Водитель катал подростка по Москве на тюбинге, прикрепленном к автомобилю. Парень получил серьезные травмы, когда врезался в дерево. В итоге мужчину задержали и завели уголовное дело.

«Полицейские задержали водителя автомашины Ford, который осуществлял буксировку тюбинга с находящимся на нем несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело», — привел ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Дело завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». После разбирательств водителя отпустили под подписку о невыезде.

Мужчина катал на тюбинге 15-летнего подростка в 1-м Миргородском переулке. Парень влетел в дерево на скорости 60 километров в час. Пострадавшего с серьезными травмами отвезли в реанимацию Морозовской детской горбольницы. Врачи диагностировали у пациента ушиб сердца, переломы, тяжелый отек мозга и черепно-мозговую травму. Сам водитель уехал с места после случившегося.

Сейчас проверкой занимается столичная прокуратура. Согласно информации ведомства, водителю 25 лет. Мужчина катал по очереди на тюбинге двух подростков. Второй парень сидел в салоне машины. Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой.