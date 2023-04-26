Происшествия 26 апреля 2023, 16:06 Водителя внедорожника будут судить после смертельного ДТП в Перми

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Водителя внедорожника, которого обвиняют в смертельном ДТП с участием машины скорой помощи, будут судить в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сайта краевой прокуратуры.

Авария произошла на трассе под Краснокамском. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате врачи получили травмы, а пациентка погибла. Теперь виновнику аварии грозит до пяти лет заключения.