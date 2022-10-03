Водителя, виновного в смерти мотоциклиста, приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы | 360°

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Водителя, виновного в смерти мотоциклиста, приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы

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Водителя ВАЗ-21112, который спровоцировал смертельное ДТП, приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Авария случилась 10 апреля 2019 года в поселке Пашковском. Водитель отказался уступать дорогу мотоциклисту, из-за чего произошло столкновение. В результате второй мужчина получил смертельные травмы и умер до приезда врачей.

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Против водителя отечественной легковушки возбудили уголовное дело. Мужчину приговорили к заключению сроком в один год и восемь месяцев в колонии-поселении.

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