Водителя, виновного в гибели человека, отправили в колонию

Приговор вынес Октябрьский суд города Пензы. 26-летний местный житель был признан виновным в нарушении ПДД, в результате чего погиб человек.

ДТП случилось год назад. Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался.

Водитель признал свою вину частично. По его словам, переход был плохо освещен, пешеход не убедился в безопасности, прежде чем ступить на дорогу.

Суд приговорил пензенца к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и выплате компенсации в размере 800 тысяч рублей.