Водителя в Свердловской области будут судить за смертельное ДТП

Водитель из Свердловской области пойдет под суд за аварию, в которой погибли три человека. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых.

В регионе столкнулись две легковые машины, в результате чего погиб мужчина и двое несовершеннолетних дочерей. Также пострадала жена мужчины, она попала в больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что оба водителя были трезвы.