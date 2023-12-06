Происшествия 06 декабря 2023, 12:49 Водителя в ЯНАО, сбившего двух девочек, приговорили к 5 годам лишения свободы

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В ЯНАО суд вынес наказание жителю Губкинского, который летом этого года сбил двух девочек на пешеходном переходе. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на школьниц, а затем выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Opel. Пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима.