Происшествия 30 мая 2023, 18:52 Водителя в Челябинской области признали виновным в смертельном ДТП со школьницей

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В Челябинской области на шесть лет осудили водителя, которого признали виновным в ДТП, где погибла 15-летняя школьница. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Авария произошла в в Уйском районе осенью прошлого года. Сидевший за рулем авто 18-летний водитель не справился с управлением, когда ехал по трассе вместе с 15-летней пассажиркой. Машина перевернулась, школьница от полученных травм погибла на месте.

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Водитель полностью признал вину и раскаялся. Он проведет шесть лет в колонии-поселении.

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