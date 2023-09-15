Происшествия 15 сентября 2023, 10:21 Водителя, устроившего ДТП в центре Москвы, более тысячи раз ловили за превышение скорости Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, более тысячи раз превышал скорость РИА «Новости»

Читать 360tv в

За год водитель Mercedes Benz, спровоцировавший ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, более тысячи раз превышал скорость на дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, на счету у 21-летнего мужчины, который на момент аварии, как заявили в прокуратуре столицы, был пьян и сел за руль без прав, более тысячи нарушений скоростного режима за последний год. Водителю иномарки грозит уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».

Реклама

ДТП на 1-й Тверской-Ямской произошло ночью 15 сентября. Mercedes Benz не справился с управлением, влетел в мачту освещения, а потом — в такси с тремя пассажирами внутри. Пострадали пять человек, одна пассажирка такси сейчас в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве водитель иномарки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома на юго-востоке столицы.