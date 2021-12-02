Водителя, устроившего ДТП с участием скорой помощи, задержали в Сочи

Водителя автомобиля BMW X5, который врезался в скорую помощь, а после покинул место преступления, задержали в Сочи. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 30 ноября на проезжей части федеральной территории Сириус на пересечении улиц Каспийской и Энергетиков. В результате четыре человека, которые находились в карете скорой помощи, получили травмы. Их госпитализировали.

Спустя время виновника ДТП удалось задержать в Хостинском районе Сочи. За рулем иномарки находился 33-летний житель микрорайона Мацеста.