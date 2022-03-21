Водителя, управлявшего скорой пьяным, задержали в Тюменской области

67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял машиной скорой помощи в Сладковском районе Тюменской области. Его задержали местные сотрудники управления ГИБДД. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«67-летнего водителя на автомобиле скорой помощи автоинспекторы остановили на улице Ленина 63, в селе Сладково, сразу почувствовался резкий запах алкоголя. При этом в путевом листе стояла отметка о прохождении утром медицинского осмотра», — рассказали представители УГИБДД по Тюменской области.

Алкотестер показал 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признался в том, что распивал алкоголь вечером. А утром отправился на рабочую смену. Следователи составили на него протокол.