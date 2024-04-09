09 апреля 2024, 16:47
Водителя такси задержали по подозрению в изнасиловании 19-летней девушки в Нижегородской области
В Нижегородской области правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 19-летней незнакомки. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Случай произошел в начале апреля в Арзамасе. Сообщается, что молодой человек работает водителем такси.
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По факту случившегося заведено уголовное дело.
Изнасилования
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