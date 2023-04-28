28 апреля 2023, 11:02
Водителя такси, который воровал телефоны у пьяных пассажиров, задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали таксиста, который воровал мобильные телефоны у своих нетрезвых пассажиров. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Последняя жертва попалась на крючок мошенника 23 апреля. После поездки из бара 30-летняя женщина обнаружила пропажу iPhone 14 Pro. Потерпевшая обратилась в полицию.
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В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают подобные преступления, совершенные таксистом. По факту кражи возбудили уголовное дело.
Санкт-Петербург
Кражи
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