13 июня 2023, 16:10
Водителя снегоуборщика, из-за которого произошло смертельное ДТП в Пермском крае, осудили
Водитель снегоуборщика из Пермского края получил строк за организацию смертельного ДТП на трассе Полазна — Чусовой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Чусовского суда.
Водитель техники 2 января 2023 года выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Wolksvagen. Женщина-водитель второй машины погибла на месте происшествия.
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В результате водителя снегоуборщика приговорили к заключению сроком на год 10 месяцев.
ДТП
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