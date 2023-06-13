Происшествия 13 июня 2023, 16:10 Водителя снегоуборщика, из-за которого произошло смертельное ДТП в Пермском крае, осудили

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Водитель снегоуборщика из Пермского края получил строк за организацию смертельного ДТП на трассе Полазна — Чусовой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Чусовского суда.

Водитель техники 2 января 2023 года выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Wolksvagen. Женщина-водитель второй машины погибла на месте происшествия.

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В результате водителя снегоуборщика приговорили к заключению сроком на год 10 месяцев.