Водителя скорой помощи, подозреваемого в поджоге машины, арестовали в Челябинске

В Челябинске полиция задержала подозреваемого в поджоге водителя скорой помощи. Последний ранее пожаловался на низкие зарплаты.

Отмечается, что водитель на днях обратился в эфире 31 канала к властям, чтобы сообщить о низких зарплатах у него и его коллег, пишет kursdela.biz.

После того, как иномарку сожгли, он заявил, что полицейским известно, кто это совершил. И добавил, что поджигатель имеет непосредственное отношение к его работодателю.