Происшествия 31 июля 2023, 22:08 Водителя школьного автобуса задержали за показ порно детям на Кубани РИА «Новости»: водитель школьного автобуса показывал детям порно в Краснодарском крае Unsplash

Читать 360tv в

Водителя школьного автобуса задержали в Краснодарском крае. Мужчину заподозрили в показе детям порнографии. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Кубани водитель школьного автобуса показывал детям порнографию. Он задержан», — сказал он.

Реклама

По данным Telegram-канала Mash, 54-летний житель села Заречное Армавирского района отсидел срок за кражу, а после освобождения его взяли на работу водителем в школу. В итоге он стал заниматься тем, что демонстрировал школьникам видео порнографического характера и пересылал им подобные ролики. Родители заметили у детей переписки со взрослым мужчиной и обратились в полицию.

Ранее в Севастополе арестовали местного жителя, который совращал школьниц на протяжении восьми лет. По предварительным данным, подозреваемый искал в Сети маленьких девочек и переписывался с ними. Также он отправлял детям интимные фотографии.