Происшествия 24 января 2024, 07:41 Водителя серебристой Chevrolet в Тюмени объявили в розыск за смертельное ДТП с несколькими авто 72.ru: тюменские силовики объявили в розыск виновника смертельного ДТП 14 января

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В Тюмени на объездной дороге 14 января произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Погиб 20-летний водитель. Предполагаемый виновник скрылся. Его объявили в розыск, сообщил 72.ru.

Авария произошла в 22:33 на объездной дороге напротив дома по ул. Федюнинского, 4а. Мужчина на серебристой Chevrolet Lanos при попытке перестроиться вопреки правилам не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Caddy, который влетел в Chevrolet Cruze. Последний от сильного удара врезался в металлическую опору пешеходного перехода.

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Водитель Chevrolet Cruze умер в горбольнице № 2, ему исполнилось 20 лет. Пассажир этой машины получил политравму. Подозреваемый скрылся, и его объявили в розыск.

В Южно-Сахалинске умер третий пострадавший в аварии на автобусной остановке. Выжила только 10-летняя девочка. Машина под управлением пьяного водителя без прав сбила четырех человек на проспекте Мира, подозреваемого задержали.