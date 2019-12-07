Водителя, сбившего трех человек у станции МЦК, отправили под арест

Наезд на пешеходов у входа на станцию МЦК «Окружная». Главное Подробнее

Водителя Сергея Медведева обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц». Его отправили под стражу до 7 февраля 2020 года. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Авария произошла утром в субботу, 7 декабря. Возле дома № 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная».

В результате погибли три человека, еще двое получили травмы.

В крови водителя обнаружили алкоголь. За последний год он получил 12 штрафов за превышение скорости.